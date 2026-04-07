昨年度から地域おこし協力隊員の大量採用にかじを切った長崎県松浦市。人のつながりを生かして移住・定住を促進する狙いがあり、1日現在で12人が活動している。中でも昨年10月に着任した金山（かねやま）利治さん（51）は本職が福岡市のFM局「コミュニティラジオ天神（コミてん）」の社長という変わり種だ。松浦と福岡の2拠点生活を実践し、旅先に滞在して働く「ワーケーション」の推進を担う。金山さんは福岡市西区出身で市内