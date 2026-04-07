約3年前の大雨で被災した佐賀県唐津市浜玉町の平原保育園の園舎が建て替えられ、6日に落成式があった。元の場所から約1キロ離れたガソリンスタンド跡地に建設され、水害のリスクも低いという。公民館などを仮の園舎にして保育を続けてきた村益浩玄園長は「やっと落ち着いて保育に取り組める。ここで園の思い出をたくさん作ってほしい」と語った。市によると、2023年7月10日の大雨で、旧園舎の裏手にあった今坂川の護岸が壊れ、