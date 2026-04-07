佐賀共栄銀行（佐賀市）は6日、約1年間の改装工事を終え、本店営業部をリニューアルオープンした。利便性を考え、顧客が座って相談できる「ローカウンター」を配置したほか、自然光を取り入れた明るく開放感のある空間に刷新した。同行本店は築53年の6階建て。老朽化に伴い、1階の本店営業部は昨年3月から改装工事をしていた。既に2、4、5階は改装済。改装では、キャッシュレス化が今後さらに進むとして、現金の入出金や両替