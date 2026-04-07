佐賀県太良町の太良高校（全校生徒168人）は、本年度から自転車で通学する生徒にヘルメットの着用を義務づけた。事故に遭った際の被害を軽減しようと生徒たちが主体となって決めた。県警によると、県内高校で「義務化」は初めてという。道交法では自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務とされ、未着用での罰則はない。県警は昨年7月、同校の生徒たちに、ヘルメット未着用で自転車の交通事故に遭うと重症や死亡するリスクが高