ソフトバンクの大関友久投手（28）が6日、自身本拠地10連勝へ意欲を見せた。7日の西武戦（みずほペイペイドーム）で今季本拠地初先発。福岡では昨季から9連勝中で「雰囲気とか球場の投げやすさもあるし、マウンドも好き。すごい楽しみ」と快投を誓った。試合は午後2時開始予定で、異例の平日デーゲームとなる。6回1失点で今季初勝利を挙げた前回登板の3月31日の楽天戦（楽天モバイル）も、午後4時開始。不規則な日程が続くが「