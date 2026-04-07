女子プロレス「スターダム」のスターライト・キッドが、虎視眈々とワールド王座を見つめている。２月にワールド王者の上谷沙弥に挑戦したキッドは、激闘の末に惜しくも敗北。その後３月には憧れだったメキシコ遠征に初参加し、再起に向け鍛錬を積んできた。取材に応じたキッドは「マスクウーマンとして、一度はメキシコに行ってみたいと思っていた。実際に行ってみたら、アメリカよりもリングが硬いし、標高が高いから酸素も薄