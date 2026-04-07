トランプ米大統領の記者会見でホワイトハウスに集まった記者ら＝6日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日の記者会見で、イランで撃墜された米軍戦闘機を巡り、乗員2人のうち1人が行方不明と報じたメディアを批判し、情報源の開示を要求した。乗員2人は最終的に救助されたが、1人がイラン国内に取り残されたことが知れ渡り、救出作戦が困難になったと主張。開示に応じなければ「刑務所行きだ」と警告