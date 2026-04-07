福岡移転後初のリーグ３連覇を目指すソフトバンクは、開幕から７勝２敗とスタートダッシュに成功した。常勝の礎はいつの時代も「投手中心の守り勝つ野球」。何より先発投手の安定が、その一丁目一番地と言っても過言ではない。ここまで先発に白星がついたのが６試合。クオリティースタート（６回以上、自責３以下）は７試合でリーグダントツの達成率７７・８％。先発陣の防御率はリーグ唯一の２点台をマークする「２・２５」と圧