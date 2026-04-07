日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 春の2時間SP』（後9：00〜後10：54）が、6日に放送。2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場し、減量に挑戦する様子が伝えられた。【写真】ステキな笑顔！フェフ姉さん“EMS”のトレーナーキックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなっ