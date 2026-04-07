派手さはなくても、勝負どころを拾うしぶとさは確かにある。新井貴浩監督（４９）率いる広島は、開幕から８試合を終えて４勝４敗の五分。今後も楽な戦いが続く気配はない。チーム打率２割２分３厘、総得点２２はいずれもリーグ最低で、攻撃陣の上積みは欠かせない状況だ。ただ、足元の戦いぶりには悲観材料ばかりではない。評価すべきポイントは、４勝のすべてを１点差で拾っている点だ。就任４年目の指揮官は、開幕から２年目