大好きな日本食のように神童も食う！？ボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）が６日、都内で同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）との同級挑戦者決定戦（１１日、両国国技館）へ向けて練習を公開した。メキシコシティーでの高地トレーニングなどを行い「非常に調子がいい」と調整に手応えを感じているエストラダ。安定感のある構えからミット、サンドバッグ、パンチングボール