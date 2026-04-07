国際スケート連盟（ＩＳＵ）が国際大会への出場禁止が続くロシア勢の復帰を認めないのは「表彰台を独占されたくないから」という主張が同国の重鎮から飛び出した。ロシアはウクライナ侵攻により４年以上にわたって国際舞台からの排除が続いているが、ロシアメディア「スポーツ」は、同国フィギュアスケート代表監督を務めるエレナ・チャイコフスカヤ氏がＩＳＵの?思惑?を追及した様子を伝えた。チャイコフスカヤ氏はまず「今