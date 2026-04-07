ドル円、１５９円台後半に戻す明日の期限までのニュース待ち＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ＮＹ時間に入ってドル円は買い戻しが強まり、１５９円台後半に戻した。東京時間からＮＹ時間にかけての下げを一気に取り戻す展開。ただ、１６０円には慎重なようだ。 引き続きイラン情勢に神経質になる中、トランプ大統領の会見が伝わり、強硬姿勢を堅持していたほか、イラン側も米国からの停戦案を拒否し、恒久