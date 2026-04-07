中日はなぜここまで躓いているのか……。開幕から5連敗と苦しいスタートを切ったが、シーズン前の評価を振り返れば、この結果は決して予想されたものではない。阪神に次ぐ存在としてAクラス入りを推す声は多く、戦力的に上位進出の条件は揃っていたはずだった。実際、その大きな要因と見られていたのが戦力の底上げと、他球団の戦力ダウンだ。球界OBの一人はこう話す。【西尾典文／野球ライター】【写真】「大野しか勝たん」の声