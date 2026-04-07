第1回【「さすがに過保護では？」「これじゃ入園式だよ」保護者同伴の「入社式」にSNSでは辛らつな声も…専門家は「内定を伝えても“両親に相談します”と答える学生は珍しくない」】からの続き──。目下、保護者が同伴する入社式が増加していることに対し、SNSでは議論が伯仲している。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】貴重な新入社員を“おもてなし”。有名企業が入社式に呼んだ有名人の顔ぶれ。大物歌舞伎俳優に“