2026年4月から、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）は放送34年目に突入！アナウンサー歴4年目を迎えたABCテレビの大仁田美咲は、『朝だ！生です旅サラダ』のロケで大好きな酒を味わい、変わらない笑顔で多くの視聴者をトリコにした。 【TVer】大仁田美咲アナ、人生で初めてクジラを試食！弾力がハンパない、希少部位の刺身に独特ワード（!?）が飛び出す「筋肉と筋肉の戦いですね！」 大仁