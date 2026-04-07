バレーボールのSVリーグ女子は6日、チャンピオンシップへの進出を決めた上位8クラブの主将が都内で会見した。5日にレギュラーシーズンの全日程を終え、最終順位が決定。上位8クラブが10日から始まるチャンピオンシップで2代目女王を懸け戦う。【写真でみる】会見で登壇した8クラブの主将レギュラーシーズン1位のNECレッドロケッツ川崎は10日から埼玉上尾メディックスと対戦。昨年、決勝で涙をのんだNEC川崎の主将・山田二千華（26