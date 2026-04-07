快進撃を続けてきた大関安青錦（22）が初めての「屈辱」を味わった。昨年九州場所から2場所連続優勝して、綱とりを狙った3月の春場所（エディオンアリーナ大阪）で土俵人生初の負け越し。一転、5月の夏場所（東京・国技館）ではカド番を迎える。ウクライナ出身の青い目の侍は、浪速の春で相撲の奥深さを学んだ。場所前は好調を伝えられていたが、2日目に幕下時代から過去4戦で1勝3敗だった苦手の義ノ富士の猛攻に初黒星を喫した。