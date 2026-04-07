MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。本日4月7日（火）は、徳川将軍家から皇族、さらには世界的スターまで、日本の歴史と伝統を根底で支え続ける規格外のプラチナファミリーが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！まずは、愛知県緑区の閑静な住宅街に突如現れる、一区画をす