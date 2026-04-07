JR東日本が誇る豪華クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」が、2026年12月〜2027年3月出発分の申込受付を開始しました。最高157万円（1名1室利用時）という価格設定ながら、その人気は衰えることを知らず、常に高倍率の抽選が続く「走るホテル」。2泊3日のルートは、雪深い東北の工芸と三陸の海の幸を堪能する特別なコースを堪能できます。「一生に一度は」と願う方へ向けて、今期のコースの見どころから、 “当選確率を上げる”