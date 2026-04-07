セリエA 25/26の第31節 ナポリとＡＣミランの試合が、4月7日03:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはジオバネ（FW）、スコット・マクトミネイ（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはニクラス・フュルクルク（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた