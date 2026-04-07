ラ・リーガ 25/26の第30節 ジローナとビリャレアルの試合が、4月7日04:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）、イバン・マルティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に