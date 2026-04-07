韓国のビーチバレー選手、シン・ジウンのユニホームSHOTがファンの視線を奪っている。【写真】そこにタトゥーが…韓国ビーチバレー美女、視線強奪の大胆SHOTシン・ジウンは最近、自身のインスタグラムを更新。「サングラスないバージョン」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。投稿を見ると、スタジオでのプロフィール写真撮影に臨むシン・ジウンが写っている。モノクロに加工された写真の中でビーチバレーのボールを手に