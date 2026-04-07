7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万3960円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては546.32円高。出来高は8506枚だった。 TOPIX先物期近は3689ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIX現物終値比44.20ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53960+4208506 日経225mi