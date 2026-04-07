ソフトバンク・大関と同学年で同じ茨城出身の柳町も昨季デーゲームを得意とする選手だ。ナイターで打率.283だったのに対し、デーゲームでは同.311の好成績を収めた。今季は9試合中8試合で3番を任され「つなぐというよりは自分の打撃をすること。そこは変わってきました」と中心選手としての自覚も出てきた。得点圏打率.375とチャンスでの強さも光り、チーム2位タイの6打点をマーク。バットで同郷のサウスポーを援護する。