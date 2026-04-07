ソフトバンクの上沢が“フォーク講座”を開いた。大津から握りやリリースの感覚について聞かれ「どう投げたら落ちやすいかというような話をしました」。大津の投球をスマートフォンでスローモーション撮影し、熱心にアドバイス。フォークを決め球にイニング数を上回る三振数（13回14奪三振）を奪っている上沢は「感覚で伝えるよりも、自分がどうなっているか動画を見た方が分かりやすいと思ったので」と説明した。