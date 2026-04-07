大阪杯でＧ１・３勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）は激闘から一夜明けた６日、栗東トレセンで元気な姿を見せた。馬房に戻ったのはレースから約４時間後の５日午後８時ごろ。担当の間宮助手は「元気ですね。めちゃくちゃ疲れている感じでもないですよ。東スポ杯２歳Ｓやダービーの後のようなしんどさはなさそうです」と目を細めつつ、「直線ではまだふらついていたし、少し（馬体は）立派だったのかなと思