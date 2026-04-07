“不敗神話”を継続させる！ソフトバンクの大関友久投手（28）が、7日の西武戦で今季の本拠地初登板に臨む。昨季みずほペイペイドームでは14試合に登板し、9勝0敗、防御率1・30と際立った成績を残した。平日では異例のデーゲーム開催だが、昨年から取り組んでいる睡眠の質アップで問題なし。本拠地10連勝を飾り、開幕ダッシュを決めたチームをさらに勢いづける投球に期待が高まる。開幕からの連勝を目指す大関が本拠地・みずほ