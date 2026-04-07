「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）昨年の最優秀２歳牝馬スターアニスが堂々の主役を務める。阪神ＪＦは初のマイル戦でも力強い末脚で完勝。今回は前走からの直行となるが、フレッシュな状態で動きも抜群。連勝で桜冠をつかみ、２歳女王の強さを改めて見せつける。一方、データ班はデイリー杯クイーンＣの覇者ドリームコアを推奨した。▼傾向（過去１０年）牝馬クラシック第１弾。勝ち馬には過去１０年だけでも１８年アーモ