2013年。当時中学1年の13歳だった日本ハム・清宮幸は、テレビ番組の企画で広島のエース・前田健と対戦。収録後に「プロでまた会おうね」と声をかけられた。あれから13年。7日の楽天戦に先発する前田健との“再戦”を前に空路で仙台入りした主砲は胸を高鳴らせていた。「ようやく、約束を果たせる時が来た。思い切っていきたい」12年のリトルリーグ世界選手権で優勝した東京北砂リトルから「7三振を奪えるか」という企画。6者