「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）２１年８月に「“純国産”の孝行娘ナムラリコリスのさらなる活躍に期待」というコラムの記事を書かせてもらった。同年の函館２歳Ｓを制したあの日からはや５年−。あのリコリスの子が“桜の女王”の座を狙う存在になるとは…月日がたつのは本当に早い。記事を読み返すと、ナムラリコリスが生まれた北海道浦河町の桑田正己牧場は、ご夫婦二人で切り盛りされている小さな牧場だそう。われな