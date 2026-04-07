5日に支配下登録された巨人・平山功太内野手（22）が6日、川崎市のジャイアンツ球場で休日返上で練習を行った。矢野巡回打撃コーチから指導を受けながら、マシン打撃を繰り返し、打撃フォームやタイミングを入念に確認。「昨日に自主練ができなかったので、（打撃の）チェックをしました」と振り返った。オープン戦では5試合に出場して2本塁打と猛アピールが実って支配下登録を勝ち取った。7日の広島戦（マツダスタジアム）