ソフトバンクの育成3年目、長水啓真投手（20）は今春のキャンプで急成長を見せた。モチベーションとなっているのが、同期入団で同学年の藤原大翔投手（20）の活躍だ。「大翔が抑えると腹が立つ」とライバルへの闘争心を力に変えている。野球に夢中の長水だが、大の動物好きという一面も。野球愛と動物愛にあふれた左腕は、今季中に支配下昇格を果たすと燃えている。高卒3年目で初めてB組に招集された今春キャンプ。長水は実戦