日本ハムの細野晴希投手（24）が、「等身大」で今季2勝目を狙う。7日の楽天戦（楽天モバイル）での先発に向け、6日は北海道から空路で仙台入り。今季初登板となった3月31日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成したが、快挙に浮かれることなくマウンドに上がる。「達と違って控えめな性格なので…。そんな大きなこと言えないですけど、ちょっと等身大でやろうかなと思っています」偉業達成した当日のお立ち台の