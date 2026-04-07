3月31日、お笑い芸人の三浦マイルドが、Xで文書を公開。《3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました》と発表した。また《4月以降は、営業サポート契約で吉本興業と関わっていく事になります》として、新たな形での契約を結ぶことも、合わせて発表している。三浦は2000年にデビュー。ピン芸人として2013年の『R-1ぐらんぷり』王者となったことで知られる。その後もライブを