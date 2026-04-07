音楽デュオ・ハンバート ハンバートが、9日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ハンバート ハンバート＝テレビ朝日提供心地よい旋律で世代を超えて支持を広げるハンバート ハンバート。黒柳たっての希望により出演が実現した。今年で結成28年を迎え、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌担当や、紅白歌合戦への初出場など、長年の活動が大きな結実を見せている。その素顔は、