お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）が製作総指揮・原作・脚本を務めた『映画 えんとつ町のプぺル〜約束の時計台〜』（以下『プぺル』）の興行が“苦戦”していると伝えられている。4月6日、興行通信社が4月3日から5日までの「劇場公開映画 週末観客動員ランキングTOP10」を発表した。1位、2位は先週と同様にそれぞれ『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』と『私がビーバーになる時』がキープ。他方、公開初週となっ