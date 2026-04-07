いつもの髪型が古く感じたら、シルエットやカラーを変えて、印象をアップデートするチャンス。レイヤーを活かした動きや、白髪をデザインとして取り入れるカラーなど、少しの工夫で今っぽさをプラスできます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なく挑戦できる、今どきヘアをまとめました。 抜け感のあるプチウルフボブ トップを内にいれ、ベースをくびれさせて