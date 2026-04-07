英メディア報道サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が約2か月後に迫る中、イングランド2部バーミンガムに所属する31歳FW古橋亨梧の滑り込みでの本大会メンバー入りに暗雲が立ち込めている。シーズン終盤を迎えた中で、肩の手術を受け今季絶望に。今後の去就動向について、英メディアは「将来も残るかどうかは議論の余地がある」としている。英バーミンガムの地元メディア「バーミンガム・ライブ」は「バーミンガム・シ