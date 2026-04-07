サービス業で働いていると、時に理解不能な「怪物」に遭遇することがある。こちらに落ち度がなくてもなぜか激怒してくるのだから恐ろしい。投稿を寄せた50代男性はバスの運転手、ある日、定刻通りにバス停に到着したところ、降り際の客から耳を疑うような言葉を投げられた。「クレームもらったんだから、始末書って言われ……」「なんで定刻なんだって怒鳴られた。他のお客も唖然。訳のわからないクレームだった」早着どころか、遅