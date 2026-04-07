誰にでも真面目に働くのが急にバカバカしくなる瞬間はあるだろう。「時間と労力返せ！！」と怒りの投稿を寄せたのは、兵庫県の60代男性（企画・マーケティング・経営・管理職）。「来期の予算編成において、幾度となく予算案（表）を突き返され、管理職3日間ほぼ徹夜で修正、『これで行こう』と挑んだ幹部会議」そこで男性は、社長の信じられない行動に直面した。（文：篠原みつき）「管理職全員開いた口がふさがりませんでした」