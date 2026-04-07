会社のやばい実態に気づいたとき、「この会社終わってるな」と目の前が暗くなるものだ。関西でエンジニアとして働く男性（60代／年収700万円）は、以前勤めていた会社の呆れた実態について投稿を寄せた。「業績が悪いが期初の計画にV字回復を説明。それも毎年。V字回復は営業の予測に上乗せして見栄えの良い予測資料を無理やり作る」根拠のない数字を盛って計画を取り繕うのは、ダメな会社の典型パターンだ。（文：篠原みつき）そ