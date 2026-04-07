周囲に「給料泥棒」としか思えない同僚がいれば、仕事への意欲は一瞬で削がれるものだ。投稿を寄せた60代女性（事務・管理）は、とある企業の物流部門で働いている。そこに異動してきたある女性社員の振る舞いは、あまりにも自由奔放だった。「これで、給料、ボーナスもらえるの!?」その新入りは「初日から、ネットサーフィン三昧。仕事に関係なさそうな記事をずっと見ていた」という。女性が「えっ？何この人？！」とびっくりして