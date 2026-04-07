収入が増えれば生活水準も自然と上がるように思えるが、どれだけ稼いでも染み付いた金銭感覚が抜けない人たちもいる。東京都の50代男性（営業／年収1100万円）は、高収入でありながら自らの貧乏性な日常について箇条書きで明かした。外では稼ぐ営業マンだが、家の中ではかなりストイックなようだ。（文：篠原みつき）「同じティッシュの使いまわし」男性が実践している内容は以下の通りだ。「・同じティッシュの使いまわし・同じラ