顔も知らない相手に大金を振り込んでしまうネット詐欺。自分だけは大丈夫と思っていても案外コロッと騙されてしまうものらしい。福岡県の60代男性（独身）は、昨年のゴールデンウィーク頃にLINEを通じて知り合った相手と1か月ほどメッセージのやり取りをしていたという。相手は「都内麻布でジャズダンス経営している30代後半のオンナ」を自称しており、男性は「全く会ったこともなく実在するか分からない」と詐欺被害の顛末を明か