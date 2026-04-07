約20万年前からネアンデルタール人が接着剤として使っていた「バーチタール」に、赤みや腫れ、痛み、うみなどの傷の感染に関わる黄色ブドウ球菌を抑える働きがあることを研究チームが確かめました。Antibacterial properties of experimentally produced birch tar and its medicinal affordances in the Pleistocene | PLOS Onehttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0343618CBU Research Team Help