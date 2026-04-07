巨人のファームを紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。第２回はドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝にスポットを当てる。キャンプ中の対外試合初戦から２軍の４番を任せられ、将来の主砲候補として首脳陣の期待は高い。今季から就任した大田泰示２軍打撃コーチ（３５）が自身の経験を元に指導にあたり、師弟タッグで１軍の舞台を目指す。（取材・構成＝加藤翔平）藤井は２軍のフ