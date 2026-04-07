開幕から３カード連続勝ち越しで首位を走るヤクルト・池山隆寛監督（６０）が６日、阪神との首位攻防３連戦（７〜９日、甲子園）へ向けて「応援は気にしないようにしないと」と猛虎党の大歓声を無視する考えを示した。甲子園からほど近い兵庫・尼崎市出身の指揮官は、子どもの頃から応援のすごさを肌で感じている。「不気味よ、あれは。応援がすごいし、こちらが打つとシーンとなる。若い選手はビビるんじゃないの」とちょっぴ