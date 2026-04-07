スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さんが６日、東京都内で記者会見を開いた。高木さんを帯広南商高時代に指導した東出俊一元監督（６９）は会見を映像で視聴。「さわやかで晴れ晴れとした表情に見えた。オランダの世界選手権ではいい形で終われて、晴れ晴れとした気持ちで引退できたのかな」と印象を語った。“スーパー中学生”として１５歳で２０１０年バンクーバー五輪に初出場後、高校に進学した高木