南米のトップジョッキー、フランシスコ・ゴンサルベス騎手（３５）＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝が、短期免許の取得を目指していることが６日、分かった。昨年の「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ」で日本に初参戦。全４戦で計３７ポイントを獲得して４位の好成績をマークした実力派で、５月２日から騎乗するプランを予定しているという。同騎手は１３年に母国ブラジルからアルゼンチンに拠点を移すと、１６年